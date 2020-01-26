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وزير خارجية عُمان يلتقي نظيره الإيراني للمرة الرابعة خلال شهر

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إسطنبول / الخليج 365

التقى وزير خارجية عمان، يوسف بن علوي، نظيره الإيراني محمد جواد ظريف في العاصمة طهران للمرة الرابعة خلال شهر.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا) بأن بن علوي زار طهران في طريق عودته إلى بلاده، قادما من سويسرا، عقب المشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس".

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اللقاء جرى بمقر وزارة الخارجية الإيرانية في طهران وشهد مباحثات حول العلاقات الثنائية ومستجدات المنطقة وقضايا الأمن في مضيق هرمز

جدير بالذكر أن هذا اللقاء بين بن علوي وظريف، هو الرابع خلال يناير/كانون الثاني الجاري.

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