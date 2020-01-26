مقاتلات إسرائيلية تقصف موقعا لـ"حماس" جنوبي غزة

غزة / محمد ماجد - سعيد عموري / الخليج 365

شنت مقاتلة إسرائيلية، الأحد، غارة على موقع عسكري يتبع لحركة "حماس" شرقي مدينة رفح أقصى جنوبي قطاع غزة.

وأفاد مراسل الخليج 365 بأن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف موقعا عسكريا لـ"كتائب القسام"، الذراع المسلح لـ"حماس" في مدينة رفح.

وذكر أن القصف ألحق أضرار مادية بالموقع والمنشآت الفلسطينية القريبة منه.

ولم تعلن وزارة الصحة الفلسطينية عن وقوع إصابات جراء القصف الإسرائيلي.

Advertisements

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن مقاتلة تابعة له أغارت على موقع تابع لحركة "حماس" جنوبي غزة؛ "ردا على إطلاق قذيفة صاروخية وبالونات متفجرة من القطاع في وقت سابق اليوم".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة

وبين الفينة والأخرى، يعلن الجيش الإسرائيلي رصد صواريخ تطلق من قطاع غزة، غالبًا لا تؤدي إلى وقوع إصابات بشرية أو مادية.

ومساء السبت، قصف الجيش الإسرائيلي أهدافا في غزة بزعم أنها تابعة لـ"حماس" وتستخدم لإنتاج وسائل قتالية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.