بغداد / أمير السعدي / الخليج 365
سقطت 5 صواريخ، مساء الأحد، في محيط السفارة الأمريكية وسط العاصمة العراقية بغداد، دون تسجيل خسائر، حسب مصدر أمني.
وقال عقيد في شرطة بغداد، للأناضول، طلب عدم ذكر اسمه، لأنه غير مخول له التصريح للإعلام، إن 5 صواريخ من نوع كاتيوشا، أطلقها مجهولون، مستهدفين السفارة الأمريكية التي تقع داخل المنطقة الخضراء، شديدة التحصين، ببغداد.
وأضاف المصدر أن الصواريخ سقطت في محيط المنطقة الخضراء، دون وقوع خسائر بشرية.
وهذا خامس هجوم من نوعه منذ مقتل قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني والقيادي في "الحشد الشعبي" العراقي أبو مهدي المهندس في ضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد في 3 يناير/كانون الثاني الجاري.
لكن الصواريخ جميعها أخطأت أهدافها وسقطت خارج مجمع السفارة مترامي الأطراف وسط بغداد.
وتتهم واشنطن كتائب "حزب الله" العراقي، التي تمولها وتدربها إيران، بالوقوف وراء الهجمات الصاروخية على السفارة وقواعد عسكرية عراقية تستضيف جنوداً أمريكيين.
ولم تنف أو تؤكد الكتائب هذه الاتهامات.
وفي أعقاب اغتيال سليماني والمهندس دعت الكتائب القوات العراقية إلى الابتعاد عن مواقع تواجد القوات الأمريكية مسافة ألف متر بغية استهدافها.
وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران على نحو غير مسبوق، ما أثار مخاوف عراقية من تحول البلد إلى ساحة لتصفية الحسابات.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر سقوط 5 صواريخ في محيط السفارة الأمريكية وسط بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.