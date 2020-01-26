سقوط 5 صواريخ في محيط السفارة الأمريكية وسط بغداد

بغداد / أمير السعدي / الخليج 365

سقطت 5 صواريخ، مساء الأحد، في محيط السفارة الأمريكية وسط العاصمة العراقية بغداد، دون تسجيل خسائر، حسب مصدر أمني.

وقال عقيد في شرطة بغداد، للأناضول، طلب عدم ذكر اسمه، لأنه غير مخول له التصريح للإعلام، إن 5 صواريخ من نوع كاتيوشا، أطلقها مجهولون، مستهدفين السفارة الأمريكية التي تقع داخل المنطقة الخضراء، شديدة التحصين، ببغداد.

وأضاف المصدر أن الصواريخ سقطت في محيط المنطقة الخضراء، دون وقوع خسائر بشرية.

وهذا خامس هجوم من نوعه منذ مقتل قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني والقيادي في "الحشد الشعبي" العراقي أبو مهدي المهندس في ضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد في 3 يناير/كانون الثاني الجاري.

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لكن الصواريخ جميعها أخطأت أهدافها وسقطت خارج مجمع السفارة مترامي الأطراف وسط بغداد.

وتتهم واشنطن كتائب "حزب الله" العراقي، التي تمولها وتدربها إيران، بالوقوف وراء الهجمات الصاروخية على السفارة وقواعد عسكرية عراقية تستضيف جنوداً أمريكيين.

ولم تنف أو تؤكد الكتائب هذه الاتهامات.

وفي أعقاب اغتيال سليماني والمهندس دعت الكتائب القوات العراقية إلى الابتعاد عن مواقع تواجد القوات الأمريكية مسافة ألف متر بغية استهدافها.

وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران على نحو غير مسبوق، ما أثار مخاوف عراقية من تحول البلد إلى ساحة لتصفية الحسابات.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.