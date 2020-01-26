تركيا تستقبل 9 جرحى سوريين من تفجير أعزاز

كليس (تركيا) / الخليج 365

نقلت طواقم الإسعاف التركية 9 جرحى سوريين، الأحد، إلى مستشفى ولاية كليس الحكومي، جنوبي تركيا؛ إثر إصابتهم في تفجير إرهابي بمدينة أعزاز شمالي سوريا.

وأفاد مراسل الخليج 365 بأنّ طواقم الإسعاف التركية استملت الجرحى السوريين عند معبر "أونجو بينار" الحدودي بين البلدين.

وأكد أنّ الجرحى نُقلوا على الفور إلى مستشفى كليس الحكومي.

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وفي وقت سابق اليوم، وقع تفجير إرهابي عبر سيارة مفخخة بمدينة أعزاز الواقعة تحت سيطرة المعارضة السورية، وأسفر عن مقتل 5 مدنيين وإصابة 15 آخرين في حصيلة أولية وفق مصادر محلية لمراسل الخليج 365.

ووجهت مصادر أمنية في المدينة أصابع الاتهام في التفجير إلى تنظيم "ي ب ك/ي ب ك" الإرهابي.

ويستهدف إرهابيو "ي ب ك" بشكل متكرر مدينة أعزاز انطلاقا من مدينة تل رفعت جنوب المدينة التي يسيطر عليها التنظيم منذ 2016.

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