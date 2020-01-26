وفد من "التركماني السوري" يزور مناطق متضررة من زلزال ألازيغ

ألازيغ (تركيا) / الخليج 365

زار وفد من المجلس التركماني السوري بزعامة رئيسه محمد وجيه جمعة، الأحد، ولاية ألازيغ شرقي تركيا، التي ضربها زلزال عنيف، الجمعة.

وعقب زيارة الوفد لمركز تنسيق أعمال الإنقاذ في مركز الولاية، توجه إلى المناطق المتضررة من الزلزال، وتابع لبعض الوقت عمليات الانقاذ هناك.

لاحقاً، زار الوفد الأسر التركية المقيمة في خيم نُصبت بالمنطقة؛ نتيجة تعرض منازلها لخسائر بسبب الزلزال.

وفي حديثه للأناضول، قال رئيس المجلس التركماني السوري، محمد وجيه جمعة، إنهم جاءوا إلى ألازيغ لتقاسم المأساة والحزن الذي عاشه سكانها بسبب الزلزال.

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وأشار إلى وقوف الشعب التركي بجانب شقيقه السوري في ظروفه الصعبة.

وتمنّى "جمعة" من الله الرحمة لمن فقدوا أرواحهم بسبب الزلزال، والشفاء للمصابين، معزيا تركيا بهذه الحادثة.

ومساء الجمعة، ضرب زلزال بقوة 6.8 درجات على مقياس ريختر ولاية ألازيغ، حسب رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، وشعر به سكان عدة دول مجاورة.

ووصل عدد الوفيات جراء الزلزال إلى 35، حسب ما أفاد به نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، اليوم.

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