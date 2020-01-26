انطلاق منتدى رجال الأعمال التركي الجزائري

الجزائر / حسان جبريل / الخليج 365

انطلق منتدى الأعمال الجزائري التركي، مساء الأحد، بالعاصمة الجزائرية برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد؛ لبحث فرص الشراكة والاستثمار بين البلدين.

ويشارك في المنتدى العشرات من رجال الأعمال الأتراك الذين قدموا مع الرئيس التركي، إلى جانب آخرين ينشطون بالجزائر، حيث يبحثون مع نظرائهم الجزائريين فرص الشراكة والاستثمار.

وفي وقت سابق اليوم، عبر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في مؤتمر صحفي مع الرئيس أردوغان، عن رغبة بلاده في رفع المبادلات التجارية بين البلدين، لما يفوق 5 مليارات دولار سنويا.

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وقال عبد القادر قوري، رئيس غرفة التجارة والصناعة الجزائرية للأناضول على هامش المنتدى، إن "رفع (إلغاء) قاعدة 51/49 للشراكة الأجنبية بالجزائر سيساهم في رفع الاستثمارات والمبادلات بين الجزائر وتركيا".

وقاعدة 51/49 للشراكة مع الأجانب، أقرتها الجزائر عام 2009 وتقضي بمنح 51 بالمئة من الأسهم في الشراكة للطرف الجزائري و49 بالمئة للأجنبي، وتم إلغاؤها في قانون موازنة عام ‎ 2020

وأشار إلى أن "المبادلات بين البلدين قاربت حتى نوفمبر/تشرين الثاني الماضي 4 مليارات دولار".

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