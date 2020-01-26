أردوغان يستقبل رئيس "المجلس الشعبي" الجزائري

الجزائر / ظافر فاتح بياز / الخليج 365

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، رئيس المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان الجزائري) سليمان شنين.

وأفاد مراسل الخليج 365 بأن اللقاء جرى في مقر إقامة أردوغان.

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وفي وقت سابق اليوم، وصل الرئيس أردوغان إلى الجزائر ضمن جولة إفريقية تقوده إلى غامبيا والسنغال.

وتحظى زيارة أردوغان إلى الجزائر بأهمية كونها أول زيارة لرئيس دولة إلى الجزائر منذ وصول الرئيس عبد المجيد تبون إلى السلطة في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

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