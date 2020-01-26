سوريا.. ارتفاع قتلى تفجير أعزاز إلى 7 مدنيين

أنقرة / الخليج 365
أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأحد، ارتفاع عدد قتلى المدنيين في تفجير أعزاز شمالي سوريا إلى 7 .
وأشار بيان صادر عن الوزارة إلى تشابه الأعمال الإجرامية لتنظيمي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش" الإرهابيين.
وأضاف أنّ تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي استهدف المدنيين عبر سيارة مفخخة، كما يفعل تنظيم "داعش" الإرهابي.
ولفت إلى أن التفجير الإرهابي أسفر عن مقتل 7 مدنيين وإصابة أكثر من 20 مدنيا بجروح.
كانت حصيلة أولية سابقة للتفجير ذكرت أنه أسفر عن سقوط 5 قتلى.
ويستهدف إرهابيو "ي ب ك" بشكل متكرر مدينة أعزاز انطلاقا من مدينة تل رفعت جنوب المدينة التي يسيطر عليها التنظيم منذ 2016.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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