الأهلي يتعاقد مع المدافع الدولي طلال العبسي

صحيفة الخليج الالكترونية

كشفت مصادر اليوم الأحد، أن إدارة النادي الأهلي، أنهت إجراءات التعاقد مع المدافع الدولي طلال العبسي لمدة 3 سنوات.

وقالت المصادر إن اللاعب كان متفق مع نادي الاتحاد ولكن بسبب عدم مقدرة إدارة نادي الاتحاد على دفع مقدم العقد تحول إلى الاهلي.