الأهلي يتعاقد مع المدافع الدولي طلال العبسي

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صحيفة الخليج الالكترونية
كشفت مصادر اليوم الأحد، أن إدارة النادي الأهلي، أنهت إجراءات التعاقد مع المدافع الدولي طلال العبسي لمدة 3 سنوات.
وقالت المصادر إن اللاعب كان متفق مع نادي الاتحاد ولكن بسبب عدم مقدرة إدارة نادي الاتحاد على دفع مقدم العقد تحول إلى الاهلي.
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