صاروخ يصيب مبنى السفارة الأمريكية في بغداد

صحيفة الخليج الالكترونية

أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الأحد، بأن أحد الصواريخ التي سقطت في المنطقة الخضراء في بغداد أصاب مبنى السفارة الامريكية.

وأفاد المصدر بأن «صاروخًا من الصواريخ التي سقطت اليوم أصاب مبنى السفارة الأمريكية»، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

من جانبه، أمر رئيس وزراء العراق عادل عبد المهدي القوات الأمنية بمنع الاعتداءات على السفارة الأمريكية.

وأكد عبد المهدي، أن استمرار مهاجمة السفارة الأمريكية في بغداد يعد تصرفًا انفراديًا ليس مسؤولا، مشيرًا إلى أن هناك تداعيات كبيرة على العراق جراء الهجمات على السفارة الأمريكية.

كانت خلية الإعلام الأمني العراقية، أعلنت في وقت سابق اليوم الأحد، عن سقوط خمسة صواريخ كاتيوشا على المنطقة الخضراء وسط بغداد.