الجيش الألماني يستأنف تدريب المقاتلين الأكراد شمالي العراق

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - تدريب عناصر قوات الأمن الكردية على يد ضباط ألمان شمالي العراق

استأنفت ألمانيا تدريب عناصر قوات الأمن الكردية شمالي العراق، بعد توقفه بسبب التصعيد في المنطقة الناتج عن مقتل مسؤول عسكري إيراني رفيع المستوى، حسبما أورد الجيش الألماني.

وقال الجيش، في بيان، اليوم الأحد، إن مهمة تدريب المقاتلين الأكراد تم استئنافها على يد الضباط الألمان، بالتنسيق مع شركاء برلين الدوليين، في مدينة أربيل (عاصمة إقليم كردستان العراق) في الساعة 06:00 بالتوقيت المحلي.

وشهد الوضع في الشرق الأوسط تصعيدا حادا بعد ضربة صاروخية نفذتها الولايات المتحدة في منطقة مطار بغداد الدولي، في 3 يناير، أسفرت عن مقتل قائد "فيلق القدس" بالحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، ونائب قائد هيئة "الحشد الشعبي" العراقي، أبو مهدي مهندس.

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وفي 8 يناير، ردت طهران على اغتيال مسؤولها العسكري باستهداف موقعين في العراق يستخدمهما العسكريون الأمريكيون، هما قاعدة "عين الأسد" بمحافظة الأنبار، ومطار مدينة أربيل في إقليم كردستان.

وكان البرلمان العراقي صوت، في 5 يناير، على قرار "يلزم الحكومة العراقية بإنهاء وجود أي قوات أجنبية على الأراضي العراقية لأي سبب كان".