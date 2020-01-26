إيقاف 14 مهاجرا غير شرعى والقبض على عنصر إرهابى بتونس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوقفت وحدات للحرس التونسى، 14 مهاجرًا غير شرعى من جنسيات أفريقية مختلفة مجتازين للحدود الليبية والجزائرية نحو الأراضى التونسية.
ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، أفادت وزارة الداخلية التونسية فى بيانين منفصلين اليوم أنها أوقفت 12 مهاجرًا بمدينة بنقردان بمحافظة مدنين جنوب البلاد، مجتازين الحدود نحو تونس قادمين من الأراضى الليبية، فيما أوقفت مهاجرين اثنين داخل التراب التونسى قادمين من الجزائر، مضيفةً أنها تحفظت على المهاجرين لاتخاذ الإجراءات القانونية فى شأنهم.
وأشارت المصادر نفسها إلى أنه قُبض على عنصر إرهابي بمدينة بومهل بمحافظة بنعروس شرق تونس العاصمة عليه محكومية سجن سنتين، والاشتباه فى انتمائه إلى تنظيم إرهابي.
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