شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. خادم الحرمين الشريفين وولى العهد في ختام مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل 4 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وكذلك ولى العهد الأمير محمد بن سلمان في ختام ختام مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل 4.

ونشر حساب "السفارة في القاهرة"، مجموعة من الصورة أثناء الاحتفال، وعلق عليها "خادم الحرمين الشريفين خلال رعايته الحفل الختامى لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل 4، وكان في استقباله سمو أمير منطقة الرياض، وولي العهد".



أحد الضيوف يقبل رأس خادم الحرمين الشريفين



الأمير محمد بن سلمان

كما استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان كلا من الشيخ نواف الصباح ولي عهد الكويت، والشيخ حمدان آل مكتوم ولي عهد دبي، والشيخ عبد الله آل خليفة ممثل جلالة ملك البحرين، والشيخ سعد السعدي وزير الشؤون الرياضية لسلطنة عمان، والشيخ سلطان بن سحيم آل ثانى.

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خادم الحرمين الشريفين



خادم الحرمين وضيوفه

و كان الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولى العهد بدولة الكويت، قد وصل اليوم الأحد إلى الرياض، لحضور الحفل الختامى لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.

وكان فى استقباله فى مطار الملك خالد الدولى الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وسفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ على خالد الجابر الصباح، ومندوب عن المراسم الملكية.



محمد بن سلمان ولى العهد السعودى

ووصل ممثل السلطان هيثم بن طارق بن تيمور سلطان عُمان، وزير الشئون الرياضية الشيخ سعد بن محمد السعدى، إلى الرياض، اليوم، لحضور الحفل الختامى لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، وكان فى استقباله فى مطار الملك خالد الدولى الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، ومندوب عن المراسم الملكية.