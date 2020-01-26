شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط 5 صواريخ فى محيط السفارة الأمريكية بالعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر أمنية عراقية، أن 5 صواريخ كاتيوشا سقطت، مساء الأحد، فى محيط السفارة الأمريكية وسط العاصمة العراقية بغداد، دون تسجيل خسائر.

وقال مصدر أمنى لوسائل الإعلام، إن 5 صواريخ من نوع كاتيوشا، أطلقها مجهولون، مستهدفين السفارة الأمريكية التي تقع داخل المنطقة الخضراء، شديدة التحصين، ببغداد.

وأضاف المصدر أن الصواريخ سقطت في محيط المنطقة الخضراء، دون وقوع خسائر بشرية.

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وكانت فضائية العربية أفادت فى نبأ عاجل لها أن الصواريخ التي استهدفت المنطقة الخضراء أطلقت من منطقة الزعفرانية خارج بغداد.

وعادت الأوضاع لتشتعل من جديد فى العراق، بعدما تزايدت المظاهرات العراقية حيث ذكر موقع العربية، أنه في تصعيد جديد، سيطر المتظاهرون، على جسر محمد القاسم في العاصمة العراقية بغداد، التي شهدت في وقت سابق اشتباكات بين عدد من المحتجين وقوى الأمن، مؤكدا ارتفاع حصيلة قتلى التظاهرات إلى 3، بعد سقوط قتيلين من المحتجين بالرصاص، الأول بالقرب من الجسر المذكور، الذي شهد كراً وفراً، اليوم الاثنين، والثاني بالقرب من تقاطع الكيلاني.

وقال موقع العربية، إن مفوضية حقوق الإنسان أكدت إصابة 50 آخرين و20 معتقلاً في العاصمة العراقية، لافتا إلى وقوع 17 حالة اختناق خلال المواجهات التي وقعت بين المحتجين، وقوات الأمن التي ألقت قنابل الغاز المسيل للدموع من أجل تفريقهم، فيما ذكرت وسائل إعلام عراقية محلية بارتفاع عدد حالات الاختناق إلى 66.