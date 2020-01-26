شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم الخرج السعودية ينفذ برنامجا لتعلم لغة برايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق تعليم الخرج بالمملكة العربية السعودية، اليوم برنامجاً تدريبياً لتعلم أساسيات لغة برايل، يستهدف المشرفات التربويات "، وذلك بمركز التربية الخاصة للبنات فى مدينة السيح.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، يهدف البرنامج الذي يستمر 3 أيام إلى نشر ثقافة لغة برايل في المجال التعليمي من خلال معرفة حروف برايل وأرقامها ومدلولاتها.

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طريقة بريل نسبةً لمخترعها الفرنسى لويس بريل، هى نظام كتابة ليلية ألفبائية، كى يستطيع المكفوفون القراءة، ولذا يجعل الحروف رموزاً بارزة على الورق مما يسمح بالقراءة عن طريق حاسة اللمس، وكان زين الدين الامدي العالم المسلم قد سبقه بهذا الابتكار بحوالى 500 عام .

إن اختراع كتابة المكفوفين قد أكمل النقص الذي كان يعانيه نظامهم التعليمي، بأن صار الطلاب المكفوفين قادرين على القراءة والكتابة كغيرهم من الأشخاص العاديين وإن اختلفت الطريقة.

ولد برايل في 4 يناير عام 1809 في مدينة كوبفراي شرق العاصمة الفرنسية باريس، وفقد بصره وهو في الثالثة من عمره، وانضم إلى معهد باريس في سن العاشرة، وقبل التحاقه بالمدرسة علمه أبوه استخدام يديه بمهارة، كان لويس حاد الذكاء فأصبح تلميذا وموسيقيا بارعا، وبعد تخرجه أصبح معلما بالمعهد الملكي للشباب المكفوفين واهتم برعاية المكفوفين، ولقد تمكن بريل أن يكتب طريقة الشيفرة العسكرية التي كان قد اخترعها الضابط الفرنسي بيير لسكي ليرسل التعليمات العسكرية إلى الجيش الفرنسي وهو في حربه مع الألمان وتتكون أساسا من إثنتي عشرة نقطة، ويمكن أن تتكون كل الكلمات بالتبادل، إلا أن بريل استطاع تعديل واختصار الاثنتي عشرة نقطة إلى ست نقط ليسهل الموقف التعليمي على الكفيف.