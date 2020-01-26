شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية السودانى يدعو لوضع خطط لتطوير الموانئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا وزير المالية والتخطيط الاقتصادى السوداني، الدكتور إبراهيم البدوى، إلى وضع خطتين إسعافية وطويلة المدى حتى يتسنى تنفيذ برامج عاجلة تصب في صالح الاقتصادي السوداني، من خلال تطوير الموانئ.

واجتمع البدوى - اليوم الأحد - مع لجنة تطوير الموانئ البحرية، التي تضم عددا من جهات الاختصاص، وذلك بحضور الدكتور هاشم طاهر، وزير النقل والبنى التحتية السوداني، مطالبا بضرورة أن تعمل اللجنة كفريق واحد من أجل الاستفادة من الموانئ السودانية.

Advertisements

وناقش الاجتماع بالتفصيل كل المعوقات والمشاكل أمام تطوير الموانئ، وكيفية معالجتها، إلى جانب الاقتراحات التي من شأنها أن تساعد في دفع عجلة التطور والنهوض بالموانئ السودانية إلى الأمام.

وخلص الاجتماع إلى تكوين لجنة لوضع تقرير لمعالجة المشاكل التي تواجه الميناء وكيفية صيانة الآليات وتدريب العاملين وإحلال الأجهزة خاصة الإلكترونية منها، وجلب قطع الغيار، وصيانة الأرضيات والمخازن، وتعميق الميناء الغاطس، وتفعيل الإدارة المالية والخدمات، والعمل على مراجعة الإجراءات واللوائح، والالتزام بالنافذة الواحدة مع كل الجهات ذات الصلة، وتشجيع التعامل بالحاويات.

وأكد الاجتماع ضرورة وأهمية دور القطاع الخاص، والتركيز على المؤشرات العالمية كالمؤشر التنافسي العالمي، مطالبا بضرورة أن ترفع اللجنة تصورها في مدة أقصاها أسبوع، توطئة لرفعها للمانحين والصناديق العربية، لتقديم العون لتأهيل الموانئ السودانية خاصة وأن السودان بموقعه الاستراتيجي يمثل مدخلا للاستثمارات العربية والأجنبية لقارة إفريقيا كأكبر سوق تجاري في المنطقة.