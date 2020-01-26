سامسونج تبتكر هاتفا مصنوعا من أرق الشاشات القابلة للطي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 يناير 2020 الخليج 365 أصدرت شركة سامسونج هواتف بشاشات قابلة للطي أرق بـ 100 مرة من الشاشات الحالية.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية فالهواتف الجديدة باهظة الثمن كونها مصنوعة من مادة أكسيد القصدير الإنديوم التي طورها باحثون أستراليون باستخدام تقنية طباعة المعادن السائلة لتصنيعها. Advertisements وأضافت الصحيفة أن هذه المادة تم تطويرها لتصبح أرق بمئة مرة من الشاشات الحالية. وهذه الهواتف قابلة للطي بشكل عامودي وبأكثر من طريقة، وتستخدم طاقة أقل مما يساعد البطارية على زيادة ساعات عملها.

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