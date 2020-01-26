دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

© Tech World قدمت بواسطة

خسرت الولايات المتحدة الأميركية مركزها في سوق الهواتف الذكية حول العالم حيث تفوقت عليها الهند وأرجعتها للمركز الثالث.

بحسب بيانات شركة counterpoint research فقد بلغت شحنات الهواتف الذكية للهند العام الماضي 158 مليون هاتف، 72% منها تأتي من الشركات الصينية بشكل خاص مثل شاومي وفيفو وون بلس وrealme.

وحققت الهند نمواً سنوياً بشحناتها من الهواتف الذكية بنحو 7% وذلك بفضل الهواتف متوسطة المواصفات.

بالنظر للمنافسين فإن آبل تحسنت حصتها من شحنات الهواتف للسوق الهندي بفضل تخفيضات الأسعار على iPhone XR و إطلاق آيفون 11، بينما كانت شحنات هواتف سامسونج متراجعة بنحو 5% خلال العام الماضي بالرغم من إطلاق تحديثات على سلسلتي الهواتف A و M.

وكان النمو الأكبر من نصيب شركة Realme التي نمت شحناتها 255% خلال العام الماضي.

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أما هواتف أوبو فقد تضاعفت شحناتها للهند بسبب الطلب الكبير للهواتف الرخيصة مثل A5s.

حققت شاومي نموها بفضل انتشار متاجرها الحقيقية والأداء القوي لسلسلة هواتف Redmi Note والتي جعلت الهند أكبر أسواقها على الإطلاق.

إن تغير مراكز الاهتمام للشركات المصنعة من السوق الأميركي إلى الهند سينعكس بشكل واضح على تصاميم أجهزتها وأسعارها وحتى سياساتها التسويقية.

التدوينة الهند تتفوق على أمريكا وتصبح ثاني أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم ظهرت أولاً على عالم التقنية.