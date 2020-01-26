دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع أول الصور التي توضح الملامح الأولى لتصميم هاتف GALAXY NOTE 20 ظهر على التقنية بلا حدود.

تستعد العملاق الكوري لإطلاق سلسة هواتف Galaxy S20 في شهر فبراير المقبل، وقبل إنطلاق المؤتمر جاءت اليوم أول التسريبات التي تكشف عن التصميم المتوقع لهاتف GALAXY NOTE 20 أيضاً.

نشر موقع Ice Universe تغريدة على تويتر تكشف عن أول الصور ثلاثية الأبعاد التي تضع تصور لتصميم هاتف GALAXY NOTE 20 الذي ينطلق وفقاً للتوقعات في أغسطس من هذا العام.

وتؤكد تسريبات Ice Universe على أن سلسلة هواتف GALAXY NOTE 20 القادمة ستتبنى لغة التصميم المميزة لهواتف Galaxy S20 مع التصميم المستطيل لوحدة الكاميرة الخلفية.

أيضاً تكشف التسريبات عن موقع زر التشغيل وزر الصوتيات في الجاتب الأيسر من تصميم الهاتف، أي على عكس هواتف Galaxy S20 التي تضم أزرار التحكم في الجانب الأيمن من إطار الهاتف، أيضاً كما هو متوقع تأتي تقنية إستشعار البصمة مدمجة في شاشة الهاتف، بينما يأتي منفذ USB C مع مدخل قلم stylus في الجزء السفلي من الهاتف.

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يذكر أن تسريبات Ice Universe لم تقدم تفاصيل حول تكوينات هاتف Galaxy Note 20، إلا أن التوقعات تشير إلى رقاقة معالج Exynos 990 أو Snapdragon 865، كما يأتي بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، ويضم بطارية بقدرة 4500 mAh كحد أدنى.

أيضاً من المتوقع أن يتميز هاتف Galaxy Note 20 بشاشة Dynamic AMOLED، مع جودة عرض QuadHD بلس، ومعدل تحديث في الشاشة 120Hz، كما يأتي هذا الإصدار بتحديث جديد لواجهة OneUI 2.0.

المصدر

هذا الموضوع أول الصور التي توضح الملامح الأولى لتصميم هاتف GALAXY NOTE 20 ظهر على التقنية بلا حدود.