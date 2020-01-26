شكرا لقرائتكم خبر عن قوات النظام السوري تسيطر على بلدة معر شورين فى إدلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية العربية، في نبأ عاجل، منذ قليل، أن قوات النظام السوري تعلن سيطرتها على بلدة معر شورين في ريف إدلب.وقالت قوات الدفاع المدني السورية، إن شاحنة مملوءة بالمتفجرات انفجرت بمدينة أعزاز في شمال سوريا، اليوم الأحد، مما أدى إلى مقتل سبعة أشخاص وإصابة عدد آخر، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير حتى الآن، ويسيطر مسلحون تدعمهم تركيا، على أعزاز التى تقع بالقرب من الحدود التركية.

من جهة أخرى، أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، بأن قوات الجيش السورى حققت تقدمًا جديدًا شمال غربى سوريا، وتبعد مئات الأمتار عن مدينة معرة النعمان الاستراتيجية (ثانى أكبر مدن محافظة إدلب).

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وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن - فى تصريحات أوردتها قناة "العربية الحدث" الإخبارية - إن قوات الجيش السوري سيطرت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية- على سبع بلدات رئيسية في محيط مدينة معرة النعمان، موضحًا أن قوات الجيش وصلت مشارف المدينة، وباتت تبعد عنها مئات الأمتار فقط، كما قطعت جزءًا من الطريق الدولى الذى يربط مدينة حلب بالعاصمة دمشق.

وفي غضون ذلك، تخوض قوات الجيش السوري اشتباكات عنيفة في مواجهة هيئة تحرير الشام (النصرة سابقًا) والفصائل الأخرى غرب مدينة حلب، حيث لا تزال الاشتباكات مستمرة على الجبهتين، يرافقها قصف جوي روسي وسوري؛ ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى من الطرفين.