شكرا لقرائتكم خبر عن العربية: سقوط 4 صواريخ كاتيوشا على المنطقة الخضراء في بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت قناة العربية فى نبأ عاجل لها، بسقوط 4 صواريخ كاتيوشا على المنطقة الخضراء في بغداد، قرب السفارة الأمريكية في بغداد، وسماع دوي صافرات إنذار من السفارة الأمريكية في بغداد.

وكانت فضائية العربية أفادت فى نبأ عاجل لها أن الصواريخ التي استهدفت المنطقة الخضراء أطلقت من منطقة الزعفرانية خارج بغداد.

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وعادت الأوضاع لتشتعل من جديد فى العراق، بعدما تزايدت المظاهرات العراقية حيث ذكر موقع العربية، أنه في تصعيد جديد، سيطر المتظاهرون، على جسر محمد القاسم في العاصمة العراقية بغداد، التي شهدت في وقت سابق اشتباكات بين عدد من المحتجين وقوى الأمن، مؤكدا ارتفاع حصيلة قتلى التظاهرات إلى 3، بعد سقوط قتيلين من المحتجين بالرصاص، الأول بالقرب من الجسر المذكور، الذي شهد كراً وفراً، اليوم الاثنين، والثاني بالقرب من تقاطع الكيلاني.

وقال موقع العربية، إن مفوضية حقوق الإنسان أكدت إصابة 50 آخرين و20 معتقلاً في العاصمة العراقية، لافتا إلى وقوع 17 حالة اختناق خلال المواجهات التي وقعت بين المحتجين، وقوات الأمن التي ألقت قنابل الغاز المسيل للدموع من أجل تفريقهم، فيما ذكرت وسائل إعلام عراقية محلية بارتفاع عدد حالات الاختناق إلى 66.

وأشار موقع العربية، إلى أن خلية الإعلام الأمني العراقية، أعلنت إصابة 14 ضابطاً جراء تصديهم لمجموعة ممن وصفتهم بـمثيري الشغب في ساحة التحرير وسط بغداد، وأكدت الخلية في تغريدات على تويتر، إصابة آمر اللواء الثالث في الفرقة الأولى بالشرطة الاتحادية بكسر في الساق، لافتة إلى أن القوات مستمرة بضبط النفس ومتابعة واجباتها الأمنية المكلفة بها.