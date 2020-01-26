شكرا لقرائتكم خبر عن قتلى وجرحى حوثيون بنيران الجيش اليمنى فى الجوف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقى عدد من عناصر ميليشيا الحوثى المتمردة المدعومة من إيران مصرعهم، اليوم الأحد، فى مواجهات مع قوات الجيش اليمنى، شمالى شرق محافظة الجوف.

وأفاد موقع ( سبتمبر نت) التابع لوزارة الدفاع اليمنية - بان المواجهات اندلعت عقب محاولة عناصر من الميليشيا الحوثي التسلل باتجاه، مواقع في جبهة العقبة.

وأحبطت قوات الجيش محاولة الميليشيا المتمردة، وأجبرتها على التراجع والفرار، بعد وقوع قتلى وجرحى في صفوفها.

بالتزامن قصفت مدفعية الجيش، مواقع تمركز المليشيا الحوثية، في الجبهة ذاتها، وكبدتها خسائر في العدد والعدة.

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في السياق استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، تعزيزات للميليشيا كانت في طريقها إلى منطقة المواجهات، مما أدى إلى تدمير عدد من العربات التابعة لها، ومصرع وجرح كل من كان على متنها.

كما اسقطت قوات الجيش، اليوم، طائرة مسيّرة تابعة لميليشيا الحوثي المتمردة، في منطقة “الجرعوب”، بمديرية المتون، غربي المحافظة.

كانت ميليشيا الحوثى الانقلابية، قصفت بصاروخ كاتيوشا، اليوم السبت، اجتماعا ضم عددا من الصحفيين ومراسلى القنوات الفضائية فى مدينة الحزم بمحافظة الجوف شمال شرق اليمن.

وأوضحت المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين (صدى)، فى بيان نقلته قناة "العربية" الإخبارية، أنها تلقت بلاغا يفيد بتعرض مكان اجتماع الصحفيين ومراسلى القنوات بمحافظة الجوف لقصف بصاروخ كاتيوشا نفذته جماعة الحوثي، ما أسفر عن إصابة عدد من الصحفيين (لم تذكر عددهم)، فضلا عن احتراق سيارات مراسلى قناتى عدن ويمن شباب الفضائيتين فى المحافظة.

وأدانت المنظمة هذا القصف المباشر الذى استهدف الزملاء الصحفيين فى محافظة الجوف وعرض حياتهم للخطر، محملة ميليشيات الحوثى الانقلابية المسؤولية الكاملة عن سلامتهم وحياتهم، بقصف مكان اجتماعهم.