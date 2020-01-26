شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 8 مدنيين بانفجار سيارة مفخخة بريف حلب الشمالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد مصدر محلى لوكالة "سبوتنيك" بمقتل 8 أشخاص وإصابة أكثر من 20 آخرين فى انفجار سيارة مفخخة أمام مطعم ومحطة وقود فى مدينة أعزاز بريف حلب الشمالى وفق الحصيلة الأولية".

وكان المرصد السورى لحقوق الإنسان قد أفاد، اليوم الأحد، بأن قوات الجيش السورى حققت تقدمًا جديدًا شمال غربى سوريا، وتبعد مئات الأمتار عن مدينة معرة النعمان الاستراتيجية (ثانى أكبر مدن محافظة إدلب)، وقال مدير المرصد رامى عبد الرحمن - فى تصريحات أوردتها قناة "العربية الحدث" الإخبارية - أن قوات الجيش السورى سيطرت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية- على سبع بلدات رئيسية فى محيط مدينة معرة النعمان، موضحًا أن قوات الجيش وصلت مشارف المدينة، وباتت تبعد عنها مئات الأمتار فقط، كما قطعت جزءًا من الطريق الدولى الذى يربط مدينة حلب بالعاصمة دمشق.

وفى غضون ذلك، تخوض قوات الجيش السورى اشتباكات عنيفة فى مواجهة هيئة تحرير الشام (النصرة سابقًا) والفصائل الأخرى غرب مدينة حلب، حيث لا تزال الاشتباكات مستمرة على الجبهتين، يرافقها قصف جوى روسى وسوري؛ ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى من الطرفين.

وتشهد محافظة إدلب ومناطق محاذية لها منذ ديسمبر الماضى تصعيدًا عسكريًا لقوات الجيش السورى يتركز فى ريف إدلب الجنوبى وحلب الغربى، حيث سيطرت القوات السورية - خلال هجوم استمر أربعة أشهر وانتهى بهدنة فى نهاية أغسطس - على مناطق واسعة فى ريف إدلب الجنوبى، أبرزها بلدة خان شيخون الواقعة أيضًا على الطريق الدولى.

وكانت وحدات الاقتحام فى الجيش العربى السورى،واصلت اليوم السبت، تقدمها عبر محور "معرة النعمان"، مسيطرة على بلدة "معرشمارين" الاستراتيجية بعد اشتباكات عنيفة مع المجموعات المسلحة المنتشرة فى المنطقة.

وأكد مراسل "سبوتنيك" فى ريف إدلب أن وحدات من الجيش السورى، وبعد سيطرتها على بلدة الدير الشرقى على هذا المحور، تابعت تقدمها تحت غطاء جوى وتمهيد نارى كثيفين على مواقع مسلحى "أجناد القوقاز" و"جبهة النصرة"، وسيطرت على بلدة "معرشمارين" الاستراتيجية والتى تقع شرق مدينة معرة النعمان.

وأكد مصدر ميدانى أن وحدات الجيش السورى باتت على مسافة تقدر بنحو 2 كم فقط عن مدينة معرة النعمان من الجهة الشرقية.

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وأكد المصدر تدمير أحد أرتال المؤازرة فى محيط مدينة "معرة النعمان" عبر غارة جوية مركزة، ما أسفر عن تدمير 6 عربات تابعة للمجموعات المسلحة، بما فيها.

وأشار المصدر، إلى أن التمهيد النارى لا يزال مستمرا فى هذه الأثناء باتجاه خطوط المسلحين وخطوط إمدادهم الخلفية.

وتقع "معرشمارين" إلى الجنوب الشرقى من مدينة "معرة النعمان"، وتعد عقدة طرق استراتيجية فى المنطقة، إذ تتوزع منها الطرق إلى بلدة "الدير الشرقي" التى حررها الجيش السورى مساء امس جنوبا، فيما يتحلق منها طريق إلى معرشمشة شمالا، وتصل إليها طريق من جرجناز شرقا.

كما ترتبط "معرشمارين" بطريق يصلها بأوتستراد (حلب- حماة) وتلتقى معه عند الأطراف الجنوبية لمدينة معرة النعمان.