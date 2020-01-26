الجيش الإسرائيلي: رصدنا إطلاق صاروخ من قطاع غزة

القدس/ سعيد عموري/ الخليج 365

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الأحد، رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة

وقال الجيش، في بيان اطلعت عليه الخليج 365، "قبل قليل تم رصد إطلاق قذيفة صاروخية من غزة باتجاه إسرائيل".

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وأضاف: "أُطلقت صافرات الإنذار في المنطقة المفتوحة على الحدود مع قطاع غزة".

وبين الفينة والأخرى، يعلن الجيش الإسرائيلي رصد صواريخ تطلق من قطاع غزة، غالبًا لا تؤدي إلى وقوع إصابات بشرية أو مادية.

ومساء السبت، قصف الجيش الإسرائيلي، أهدافًا في غزة بزعم أنها تابعة لحركة "حماس" الفلسطينية، تستخدم لإنتاج وسائل قتالية.

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