تفجير في أعزاز السورية يودي بحياة 5 مدنيين

أعزاز (سوريا) / الخليج 365

قتل 5 مدنيين وأصيب 15 آخرين، الأحد، إثر تفجير إرهابي بسيارة مفخخة وقع في مدينة أعزاز بريف محافظة حلب شمالي سوريا، حسب ما أفادت مصادر محلية.

وأوضحت المصادر، لمراسل الخليج 365، أن حصيلة الضحايا أولية، متوقعة ارتفاع أعداد القتلى نظرا لوجود إصابات خطيرة.

ولفتت إلى أنه تم نقل المصابين إلى مراكز صحية لتلقي العلاج.

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ووجهت مصادر أمنية في المدينة أصابع الاتهام في التفجير إلى تنظيم "ي ب ك/ي ب ك" الإرهابي.

ويستهدف إرهابيو "ي ب ك" بشكل متكرر مدينة أعزاز انطلاقا من مدينة تل رفعت جنوب المدينة التي يسيطر عليها التنظيم منذ 2016.





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