قوات الحكومة الليبية تتصدى لهجوم مليشيات حفتر جنوب مصراتة

ليبيا/ الخليج 365

أعلنت قوات الحكومة الليبية، الأحد، عن تدمير والسيطرة على عدد من الآليات العسكرية التابعة لمليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، بعد محاولتها شن هجوم والتقدم باتجاه منطقة أبو قرين، جنوب مدينة مصراتة (200 كلم شرق طرابلس).

جاء ذلك في بيان للعقيد محمد قنونو، المتحدث باسم الجيش التابع لحكومة الوفاق، المعترف بها دوليا، نشر على الصفحة الرسمية لعملية "بركان الغضب" على "فيسبوك".

وقال قنونو إن "قواتنا البطلة دمّرت وسيطرت على عدد من الآليات المسلحة التابعة للميليشيات الغادرة التي حاولت التقدم تجاه أبوقرين".

وأضاف: "تعليماتنا لقواتنا بالتعامل بكل قوة مع ميليشيات مجرم الحرب المتمرد حفتر التي امتهنت الغدر والخيانة واستهدفت المدنيين الآمنين".

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وشدد على أن قوات جيشه "لم تبدأ الحرب لكنها ستحدد زمان ومكان نهايتها".

وأعلن قنونو، في وقت سابق الأحد، أن مليشيات حفتر خرقت مجددا وقف إطلاق النار بمحاولتها التقدم تجاه منطقة أبو قرين.

واعتبر المتحدث العسكري لقوات الوفاق، أنه مع تكرار خرق مليشيات حفتر للهدنة، فهي بذلك تجعل "من وقف إطلاق النار والعدم سواء".

جدير بالذكر أن وقف إطلاق النار بدأ منذ 12 يناير/كانون الثاني الجاري، بمبادرة تركية روسية، وتم التأكيد عليه في مؤتمر برلين، المنعقد في 19 من ذات الشهر، ولكن مليشيات حفتر خرقت الاتفاق عدة مرات، وفرضت حظرا جويا على الطيران المدني والعسكري بطرابلس ومحيطها، فضلا عن غلق موانئ وحقول نفط بالبلاد.

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