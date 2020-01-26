العراق.. مقتل متظاهر برصاص قوات الأمن في بغداد

بغداد / عامر الحساني / الخليج 365

أفاد مصدر طبي وشهود عيان، الأحد، بمقتل متظاهر وارتفاع عدد المصابين إلى 23، خلال اشتباكات مع قوات الأمن وسط العاصمة العراقية بغداد.

وقال مصدر طبي في دائرة صحة بغداد الحكومية، للأناضول، إن متظاهرا توفي في المستشفى متأثراً بإصابته برصاص حي في بغداد.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه، أن عدد المصابين بجروح جراء الرصاص الحي وحالات الاختناق بالغاز المسيل للدموع ارتفع إلى 23 متظاهراً.

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وقال شهود عيان من المتظاهرين للأناضول إن القتيل والجرحى سقطوا في ساحة الوثبة برصاص حي وقنابل الغاز التي تطلقها قوات الأمن.

وأضاف الشهود أن قوات الأمن تتقدم من ساحة الوثبة صوب ساحة الخلاني وسط مواجهات مع المتظاهرين.

وتدور المواجهات بين المتظاهرين وأفراد الأمن منذ صباح الأحد، حيث أبلغ مصدر أمني الخليج 365 قبل ساعات بإصابة 10 متظاهرين خلال المواجهات.





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