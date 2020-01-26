تبون: نسعى لرفع التبادل التجاري مع تركيا إلى 5 مليارات دولار

الجزائر/ عبد الرزاق بن عبد الله/ الخليج 365
قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الأحد، إن بلاده وتركيا عازمتان على رفع مستوى التبادل التجاري بينهما إلى 5 مليارات دولار سنوياً "في أقرب الآجال".
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي بالعاصمة الجزائر.
وأوضح تبون إنه اتفق مع نظيره التركي حول "رفع المبادلات التجارية بين البلدين التي تقدر حاليا بـ 3 مليارات دولار فوق عتبة 5 مليارات دولار في القريب العاجل".
وأكد أنه سيكون هناك تواصل دائم بين السلطات والوزراء وخاصة وزيري خارجية البلدين "من أجل إزالة أي سوء فهم".
وتعد الجزائر أول شريك اقتصادي لتركيا في القارة الإفريقية، كما أن أنقرة تملك أكبر حجم من الاستثمارات في هذا البلد المغاربي والتي هي في حدود 3.5 مليار دولار.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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