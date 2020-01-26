تبون: اتفقت مع الرئيس أردوغان على تنفيذ مقررات مؤتمر برلين حول ليبيا

الجزائر/ عبد الرزاق بن عبد الله/ الخليج 365

الرئيس الجزائري في مؤتمر صحفي مع نظيره التركي:

- نسعى للسلم والتنسيق اليومي والدائم بين بلدينا حول تطورات الأوضاع في ليبيا

- سأقوم بزيارة مرتقبة إلى تركيا لبحث التعاون‎

- اتفقنا على فتح مركز ثقافي تركي بالجزائر وآخر جزائري بتركيا

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الأحد، إنه اتفق مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان على تنفيذ مخرجات مؤتمر برلين حول ليبيا والتنسيق الدائم بين البلدين حول تطورات الأزمة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي بالعاصمة الجزائر.

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وقال تبون: "لنا اتفاق تام على أن نتبع ما تقرر في مؤتمر برلين ونسعى للسلم والتنسيق اليومي حول المستجدات".

من جهة أخرى، أعلن تبون عن اتفاق بين البلدين على فتح مركز ثقافي تركي بالجزائر وآخر جزائري بتركيا.

وأضاف "كما وافقت شخصيا على منح قطعة أرضية لبناء سفارة تركية جديدة بطراز معماري تركي".

كما أعلن الرئيس الجزائري عن زيارة مرتقبة له إلى تركيا لبحث التعاون بين البلدين، سيتخللها عقد لجنة تعاون مشتركة.



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