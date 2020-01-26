سقوط 5 صواريخ في محيط السفارة الأميركية ببغداد

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صحيفة الخليج الالكترونية
أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد،بأن 5 صواريخ استهدفت محيط السفارة الأميركية ببغداد وسقطت في محيطها.
إلى ذلك، قُتل متظاهر وأصيب العشرات في مواجهات بين الأمن والمتظاهرين في ساحة الوثبة بالعاصمة العراقية، فيما أفادت مصادر بتوافد المتظاهرين على ميدان التحرير في بغداد ووقوع اشتباكات في ساحة الخلاني.
وأعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، في وقت سابق، عن سقوط 12 قتيلاً و230 جريحاً في صفوف المتظاهرين خلال يومين، داعية كافة الأطراف إلى ضبط النفس والحفاظ على سلميتها.
كما أبدت المفوضية أسفها وقلقها البالغ للأحداث التي رافقت الاحتجاجات، التي أدت إلى سقوط قتلى ومصابين من المتظاهرين والقوات الأمنية.
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