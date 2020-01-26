القبض على قائد مركبة مارس التفحيط بحديقة عامة في ‫الداير‬⁩

صحيفة الخليج الالكترونية إشارة الى المقطع المتداول عن قائد مركبة يمارس التفحيط بحديقة عامة بمحافظة الداير ، فقد أوضح‬⁩ مدير مرور منطقة ⁧‫جازان‬⁩ العميد راشد الغامدي : بأنه تم القبض على قائد المركبة بمحافظة ⁧‫#الداير‬⁩ وجرى إحالته للهيئة المرورية لتطبيق النظام بحقه، مؤكدا على دور وجهود مرور المنطقة في سرعة القبض عليه مؤكد أنه لن يفلت من العقاب من يعكر أمن وسلامة مستخدمي الطريق أو يتسبب بالضرر الى المرافق والأماكن العامة.

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