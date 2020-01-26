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إيقاف مواطن تعمد صدم مركبة لتمكين إبله من عبور تقاطع في الخرج

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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صحيفة الخليج الالكترونية

أعلن الأمن العام اليوم الأحد عن القبض على مواطن تعمد صدم مركبة لتمكين قطيع يملكه من الماشية من عبور تقاطع في الخرج.

وجاء بيان الأمن العام على النحو التالي “تم إيقاف مواطن بالعقد الثالث من العمر واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لتعمده إعاقة حركة السير بأحد التقاطعات الرئيسية في محافظة الخرج باستخدام مركبته وذلك لتمكين قطيع يملكه من الماشية للعبور وتعمده صدم مركبة أثناء محاولة قائدها قطع التقاطع”.

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