صحيفة الخليج الالكترونية أشاد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس هيئة الرياضة، بأداء لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم تحت 23 ساعة، خلال بطولة كأس آسيا.

وهُزم المنتخب الوطني أمام كوريا الجنوبية في نهائي البطولة بهدف دون رد، لكنهم ضمنوا تأهلهم إلى أولمبياد طوكيو 2020 التي ستقام الصيف المقبل.

وقال «الفيصل»:«خيرها في غيرها لنجومنا ( تحت 23)، مستوى رائع وأداء مشرف طوال مشوارهم في البطولة ، تحقق الأهم بالوصول إلى نهائيات الألعاب الأولمبية، وثقتي كبيرة بالأبطال في طوكيو 2020م».

وأضاف:«خالص الشكر للجهازين الفني والإداري ولمدربنا الوطني المتميز سعد الشهري، مكاسب عديدة تحققت من هذه البطولة وبإذن الله سيتحقق المزيد»

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الفيصل: خيرها في غيرها لنجومنا تحت 23 عامًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.