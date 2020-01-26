كوريا الجنوبية تتوج بكأس آسيا تحت 23 عامًا على حساب الأخضر

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صحيفة الخليج الالكترونية
تُوج المنتخب الكوري الجنوبي لكرة القدم تحت 23 عامًا، بكأس آسيا، بعد فوزه على المنتخب الوطني بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد.
وسجّل كوريا الجنوبية الهدف في الشوط الإضافي الرابع، عند الدقيقة 112 في المباراة التي أقيمت في تايلاند.
وضمن الأخضر تأهله إلى أولمبياد طوكيو 2020 التي ستقام الصيف المُقبل عقب التغلب على منتخب أوزباكستان في مباراة نصف نهائي البطولة.
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