ليفربول يهيمن على صدارة ترتيب الدوريات الأوروبية

صحيفة الخليج الالكترونية

كشفت إحصائية جديدة عن فارق النقاط بين أصحاب المركزين الأول والثاني في الدوريات الخمسة الكبرى لكرة القدم، ضمن الموسم الحالي حتى الآن.

ووفق الإحصائية تصدر ليفربول على مستوى جميع الدوريات برصيد 67 نقطة، وبأكبر فارق أيضا عن صاحب المركز الثاني، حيث تفصله 16 نقطة عن مانشستر سيتي.

وأظهرت الإحصائية الفارق في النقاط بين صاحبي المركزين الأول والثاني، في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى التالية: الدوري الإنجليزي الممتاز، الدوري الإيطالي، الدوري الفرنسي “ليغ1″، الدوري الإسباني، الدوري الألماني.

ويعتبر ليفربول هو الفريق الوحيد الذي لم يخسر حتى الآن من بين جميع أندية الدوريات الخمسة الكبرى، في الموسم الحالي، وحقق أكبر عدد من الانتصارات برصيد 22 فوزا مقابل تعادل واحد، في 23 مباراة خاضها في “البريمير ليغ”.