- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الالكترونية
كشفت إحصائية جديدة عن فارق النقاط بين أصحاب المركزين الأول والثاني في الدوريات الخمسة الكبرى لكرة القدم، ضمن الموسم الحالي حتى الآن.
ووفق الإحصائية تصدر ليفربول على مستوى جميع الدوريات برصيد 67 نقطة، وبأكبر فارق أيضا عن صاحب المركز الثاني، حيث تفصله 16 نقطة عن مانشستر سيتي.
وأظهرت الإحصائية الفارق في النقاط بين صاحبي المركزين الأول والثاني، في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى التالية: الدوري الإنجليزي الممتاز، الدوري الإيطالي، الدوري الفرنسي “ليغ1″، الدوري الإسباني، الدوري الألماني.
ويعتبر ليفربول هو الفريق الوحيد الذي لم يخسر حتى الآن من بين جميع أندية الدوريات الخمسة الكبرى، في الموسم الحالي، وحقق أكبر عدد من الانتصارات برصيد 22 فوزا مقابل تعادل واحد، في 23 مباراة خاضها في “البريمير ليغ”.
كانت هذه تفاصيل خبر ليفربول يهيمن على صدارة ترتيب الدوريات الأوروبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.