ليغانيس يزيد جراح أتلتيكو مدريد

صحيفة الخليج الالكترونية سقط نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، في فخ التعادل السلبي مع ضيفه ليغانيس، اليوم الأحد، في المباراة التي جمعته ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويعد تعادل أتلتيكو اليوم بطعم الخسارة المؤلمة، إذ يأتي في أعقاب الخروج المبكر من بطولة كأس ملك إسبانيا، ونتائجه السلبية خلال الفترة الماضية، وكذلك جاء التعادل أمام فريق مهدد بالهبوط.

ووصل رصيد الفريق إلى 36 نقطة في المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري، فيما يرتفع رصيد ليغانيس إلى 15 نقطة في المركز قبل الأخير.

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