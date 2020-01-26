إيران تعتقل صحفي لم يصف قاسم سليماني بالشهيد

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صحيفة الخليج الالكترونية
تواصل إيران ممارسة تقييد الحريات في البلاد؛ حيث اعتقلت صحافيا كرديا الأسبوع الماضي فيما يعتقد أنه الحالة الثانية لمحاكمة أولئك الذين لا يستخدمون كلمة “شهيد” لوصف قائد فيلق القدس السابق الجنرال قاسم سليماني، وفق ما أعلنته منظمة ”هينغاو“ الكردية الإيرانية اليوم الأحد.
واعتقلت شعبة الاستخبارات في الحرس الثوري وحيد فتاحي – وهو صحفي من بلدة (باوا) في محافظة كرمنشاه غرب إيران – ونقل إلى جهة مجهولة“.
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