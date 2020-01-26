اخبار الخليج

إيران تعتقل صحفي لم يصف قاسم سليماني بالشهيد

0 نشر
صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

صحيفة الخليج الالكترونية

تواصل إيران ممارسة تقييد الحريات في البلاد؛ حيث اعتقلت صحافيا كرديا الأسبوع الماضي فيما يعتقد أنه الحالة الثانية لمحاكمة أولئك الذين لا يستخدمون كلمة “شهيد” لوصف قائد فيلق القدس السابق الجنرال قاسم سليماني، وفق ما أعلنته منظمة ”هينغاو“ الكردية الإيرانية اليوم الأحد.

واعتقلت شعبة الاستخبارات في الحرس الثوري وحيد فتاحي – وهو صحفي من بلدة (باوا) في محافظة كرمنشاه غرب إيران – ونقل إلى جهة مجهولة“.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إيران تعتقل صحفي لم يصف قاسم سليماني بالشهيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا