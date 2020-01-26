صحيفة الخليج الالكترونية كشفت وزارة العمل والتنمية، أنه سيتم إيداع مخصصات مستفيدي الضمان الاجتماعي لشهر جمادى الثاني اليوم الأحد. وكان عدد من المستفيدين تساءل حول موعد بدء إيداع مخصصات الضمان الاجتماعي، على تويتر، حيث أكد الكثيرون من مستفيدي الضمان الاجتماعي من عملاء مصرف الراجحي تلقيهم إشعارات بعملية الايداع في حساباتهم، ومن المتوقع اتمام عملية الابداع من بقية البنوك في اليوم .

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