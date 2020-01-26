وظائف شاغرة بالهيئة العامة للصناعات العسكرية

صحيفة الخليج الالكترونية كشفت الهيئة العامة للصناعات العسكرية عن توفر وظائف إدارية شاغرة للعمل بمدينة الرياض وذلك وفقا للتفاصيل التالية : 1- وظيفة “أخصائي التطوير التنظيمي ” ويشترط:

– بكالوريوس موارد بشرية.

– خبرة لا تقل عن 6 سنوات في ذات المجال او ذي صلة. 2- وظيفة “سكرتير تنفيذي” ويشترط :

– شهادة الدبلوم ومافوقها

-خبرة 3 سنوات .

-اجادة اللغة الانجليزية.

-اجادة الحاسب الآلي “اوفيس “.

وأكدت الهيئة ان التقديم متاح من اليوم 26 يناير وذلك علي الرابطين التاليين لكل وظيفة علي الترتيب من هنــــــا و هنــــــــــا .

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