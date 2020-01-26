خادم الحرمين يصل إلى مقر مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

صحيفة الخليج الالكترونية وصل، قبل قليل، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى مقر مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، حيث يرعى -حفظه الله- حفل ختام مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الرابعة.

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