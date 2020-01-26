أرقام جديدة لضحايا الزلزال في تركيا

وأفادت هيئة ادارة الطوارئ والكوارث الحكومية أن عدد الجرحى في محافظتي إلازيغ وملاطية وسط تركيا بلغ 1607 أشخاص، وفق "فرانس برس".
ووقع الزلزال، الذي حدد المركز الأميركية للجيوفيزياء قوته بـ6,8 درجات، مساء الجمعة في محافظة إلازيغ، وشعر به سكان الدول المجاورة.
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ويواصل رجال الإنقاذ، صباح الأحد، البحث عن ناجين عالقين تحت الأنقاض في وسط مدينة إلازيغ.
وقالت الهيئة التركية نفسها إنه تم العثور على 45 شخصا أحياء تحت الأنقاض منذ الجمعة.
وأوضح المصدر نفسه أن حوالى 80 مبنى انهار في إلازيغ وملاطية، وأصيب 645 مسكنا بأضرار جسيمة.
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