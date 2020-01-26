دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع براءة إختراع لشركة ابل تكشف عن رؤيتها لتقنية نظارة الواقع المعزز ظهر على التقنية بلا حدود.

سجلت شركة ابل خلال الفترة الماضية براءة إختراع في مكتب حقوق الملكية الفكرية في الولايات المتحدة، والتي كشفت عن ملامح تقنية ابل في نظام التحكم في الأشياء في الواقع الإفتراضي بإستخدام جهاز قابل للإرتداء مع نظارة للواقع المعزز.

جاء ملف براءة إختراع ابل بعنوان”أنظمة الحوسبة للأجهزة التي تدعم التحكم بالأصابع”، والذي يكشف جهاز إستشعار قابل للإرتداء ويدعم التحكم في الأشياء باللمس في نظام يجمع بين الواقع الإفتراضي والواقع الفعلي، كما يتيح هذا الجهاز إستشعار المستخدم بالإستجابة، ويدعم عمل هذا الجهاز نظارة بتقنية الواقع المعزز.

وتشير التوقعات إلى أن هذا الجهاز يأتي ليدعم نظارة الواقع المعزز التي تقدمها ابل رسمياً خلال 2022، والتي شغلت العديد من التسريبات منذ بضعة سنوات حتى الآن، أيضاً من المتوقع أن يضم هذا الجهاز مجموعة من المستشعرات الأخرى التي تتضمن مستشعر للقوة، ومستشعر بالموجات الفوق صوتية، مع وحدة للقياس، وأيضاً أجهزة إستشعار بصرية من بين تكوينات أخرى.

كما تكشف مخططات براءة الإختراع عن حجم الجهاز الذي لن يتخطى حجم الأظافر، كما يمكن إرتداء هذا الجهاز على الأصبع، أيضاً إستعرضت صورة أخرى قدرة هذا الجهاز على تغيير مستوى الصوتيات في مكبرات HomePod الذكية وذلك عن طريق التحكم الإفتراضي.

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ولقد جاءت تسريبات من شركة ابل خلال شهر نوفمبر الماضي لتؤكد على أن عملاق التكنولوجيا لديها أجهزة للواقع الإفتراضي والواقع المعزز تنطلق رسمياً خلال الفترة ما بين 2022 إلى 2023، كما تبدأ ابل خلال العام المقبل في عقد إجتماعات من مطوري التطبيقات لإنشاء تطبيقات تدعم نظام يجمع بين الواقع الإفتراضي والمعزز.

أيضاً أشارت التسريبات إلى أن نظارة الواقع المعزز الخاصة بشركة ابل تعرف الآن بنموذج رقم T288، على أن تنطلق بنظام تشغيل يعرف بنظام rOS.

من جانب أخر أشارت بعض الشائعات إلى أن ابل تدعم هذا الجهاز برقاقة A14 Bionic التي تأتي بدقة تصنيع 5 نانومتر، والتي تقدم رسمياً من TSMC خلال 2020، بينما تشير بعض الشائعات إلى أن ابل تكشف عن نظارة الواقع المعزز خلال هذا العام بشكل منفصل.

المصدر

هذا الموضوع براءة إختراع لشركة ابل تكشف عن رؤيتها لتقنية نظارة الواقع المعزز ظهر على التقنية بلا حدود.