شكرا لقرائتكم خبر عن سعد الحريرى يوضح حقيقة امتلاكه 71 عقارا فى لبنان.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق سعد الحريرى، رئيس وزراء لبنان السابق، على ما نشره تلفزيون الجديد، حول امتلاك الحريرى لـ71 عقارا فى لبنان، وكشف المكتب الإعلامى للحريرى، أنه يمتلك منزلا واحدا فى بيروت.

وقال الحريرى عبر حسابه الرسمى بتويتر :"تعليقا على ما بثه تلفزيون الجديد حول امتلاك الرئيس الحريري 71 عقارًا فى لبنان، يوضح المكتب الإعلامي أن الرئيس الحريري لا يملك سوى عقار واحد هو منزله في بيروت".



سعد الحريرى

وتابع :"أما باقي العقارات التى كان قد ورثها عن الرئيس الشهيد رفيق الحريري، فقد تنازل عنها لأخوته بموجب وكالات، علما أن الغالبية الساحقة من العقارات التى كان يملكها الرئيس الشهيد فى لبنان كان قد اشتراها فى الفترة التى سبقت توليه أي مسؤوليات سياسية، وهو ما اقتضى التوضيح".

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وكان سعد الحريرى، أكد أن استباحة بيروت وأسواقها ومؤسساتها عمل مرفوض ومدان ومشبوه، قائلا :" ومن غير المقبول أن تتحول إلى ساحات للكر والفر والانتقام وتكسير الأملاك الخاصة والعامة".

وقال الحريرى فى سلسلة تغريدات عبر تويتر :"استباحة بيروت وأسواقها ومؤسساتها عمل مرفوض ومدان ومشبوه كائنا من كان يقوم به أو يغطيه ويحرض عليه، ساحات بيروت مفتوحة لحرية التعبير والرفض والغضب والاعتصام والتظاهر السلمي أمام اللبنانيين ومن غير المقبول أن تتحول إلى ساحات للكر والفر والانتقام وتكسير الأملاك الخاصة والعامة".

وتابع :"عندما تتضافر الجهود لحماية بيروت من الفوضى وأعمال العنف نقطع الطريق على أي مخطط يريد استخدام غضب الناس جسراً تعبر فوقه الفتنة. التجارب التى تحيط بلبنان علمتنا أن الإفراط في العنف وتخطيه قواعد السلامة هو أقصر الطرق لتطييف الثورات وإخمادها، إن أعظم ما أنتجته الساحات الشعبية في المناطق كان خروج شباب وشابات لبنان من عباءة الولاء للطوائف وتكريس معادلة الولاء للبنان واجتماع اللبنانيين على مطالب مشتركة. هذا الإنجاز التاريخي وضع كل الأحزاب والقيادات في الزاوية ويجب الدفاع عنه وتحصينه لمنع استدراجه إلى الفخ الطائفي".