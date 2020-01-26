شكرا لقرائتكم خبر عن "المرأة القطرية بلا حقوق".. ترند على تويتر لفضح عنف تنظيم الحمدين بحق النساء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعانى المرأة القطرية من انعدام حقوقها، كما أنها تعانى بصورة زائدة تحت حكم تنظيم الحمدين، الذى يمارس التطرف والعنف، وذلك فى ظل عدم وجود قانون يحمى المرأة القطرية من العنف.

ودشن رواد تويتر، هاشتاج "المرأة القطرية بلا حقوق"، والذى تصدر الترند المصرى اليوم الأحد، وظهر ضمن الأكثر تداولا بين رواد الموقع، وغرد عبره مدونين قطريين وعرب.



ترند مصر

وقال أحد المدونين:" الظلم لا يعرف إلا مسؤولينا"، وغرد آخر :"هذا هو أسلوب تميم المعتاد ضدنا وضد حقوقنا"، وقال المدون حامد العمرى :" حقوق الإنسان غير معترف بها من قبل أميرنا لا من قريب أو بعيد و كذلك حقوق المرأة القطرية"، وقال آخر :" رغم محاولة قطر الدائمة تصدير نفسها صورة كاذبة بأنها حامية الحقوق الا أن القوانين القطرية تعادي النساء وتفرض عليهن وصاية غير مبررة لا يقبلها شرع ولا دين ولا حتى قوانين إنسانية".



التدوينات

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التغريدات

وواصل المدونين التغريد عبر الهاشتاج لفضح اضطهاد تميم لشعبه بصورة عامة، وللمرأة القطرية بصورة خاصة، فقالت المدونة أسماء الفزارى:"المرأة القطرية بلا حقوق وغير معترف بأي حق لها أصبح ترك المرأة القطرية وطنها و هروبها هو السبيل الوحيد لخلاصها يتعرضون للضرب والإهانة وغير مسموح لهم المطالبة بحقوقهم"، وغردت أخرى :"فتيات قطر يتعرضون للضرب والأهانه وغير مسموح لهم المطالبة بحقوقهم.... شئ ليس بغريب على الحكومة القطرية الفاسدة فمن يتسبب في قتل الأبرياء من الشعوب العربية ليس بصعب عليه أن ينتهك حقوق المرأة ببلاده"، وقال آخر :" اعتقالات من قبل السلطات القطرية للمرأة وانعدام حرية الانتقاد والرأي ظلم صريح للمرأة القطرية تميم بن حمد او ما يطلق عليه زعيم الارهاب يريد تقييد المرآه القطرية ويسلب منها حريتها بهدف الحفاظ عليها".



المرأة القطرية بلا حقوق