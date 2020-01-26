شكرا لقرائتكم خبر عن الخرطوم: لا إصابات بفيروس كورونا بين الجالية السودانية فى الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الخارجية السودانية، عدم تسجيل أية حالة اصابة بفيروس كورونا الجديد المنتشر فى الصين، بين الجالية السودانية هناك.

وأشارت الخارجية - في بيان اليوم الأحد - إلى إنشائها منصات للتواصل على وسائط التواصل الإجتماعي، تمت الدعوة من خلالها إلى حصر جميع الطلاب المقيمين بالصين ومدينة ووهان على وجه الخصوص، والإفادة في هذا الشأن.

وأوضحت أنها تتابع عبر سفارة السودان في بكين، انتشار فيروس كورونا الجديد في الصين، والإجراءات التي اتخذتها السلطات الصينية للحد من انتشار المرض وسط مواطنيها والبلدان المجاورة.. وشددت على أن سفارة السودان في بكين تتابع وبصورة لصيقة أوضاع المواطنين السودانيين المقيمين في مقاطعات الصين المختلفة.

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فى شأن أخر، أدى وزراء الدولة الجدد بالسودان اليوم ، الأحد، القسم أمام رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان وبحضور رئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوك ورئيس القضاء نعمات عبدالله خير والأمين العام لمجلس السيادة اللواء الركن أسامة الصديق جاد الله.

والوزراء هم : عمر قمرالدين إسماعيل وزيرا للدولة بوزارة الخارجية، استيفن أمين أرنو وزيرا للدولة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية ، والمهندس هاشم محمد ابنعوف سليمان وزيرا للدولة بوزارة البنى التحتية والنقل.

وأقر وزير الدولة بوزارة العمل ، في تصريح صحفي عقب مراسم أداء القسم، بوجود تحديات كبيرة في مجال عمل الوزارة باعتبارها الجهة المعنية بمعاش الناس وتخفيف أعباء المعيشة عنهم..مؤكدا أنه سيبذل كل ما في وسعه حتى يكون سندا للحكومة بالتنسيق والتعاون مع نظرائه من الوزراء.