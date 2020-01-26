شكرا لقرائتكم خبر عن مقتدى الصدر يلغى مظاهرات مناهضة لأمريكا فى العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مكتب مقتدى الصدر، أنه ألغى اليوم الأحد، مظاهرات مناهضة لسفارة الولايات المتحدة فى العراق لتجنب "فتنة داخلية".

كان بيان صادر عن مكتب الزعيم الشيعى العراقى مقتدى الصدر، قال إنه يدعو لمظاهرات اليوم الأحد، فى بغداد ومدن عراقية أخرى ضد السفارة الأمريكية، وأضاف البيان "ندعوكم اليوم الأحد... إلى وقفة احتجاجية ضد السفارة الأمريكية وأذنابها ممن تجاسروا على رمز الوطن القائد السيد مقتدى الصدر".

وكان ارتفع عدد المصابين بحالات اختناق بسبب الغاز المسيل للدموع إلى 28 إصابة في ساحة التحرير ببغداد، وكان التلفزيون العراقى أعلن أن هناك توجيهات لقوات الأمن العراقية بإعادة فتح الطرقات في ساحة الاعتصام بالبصرة.

فى نفس السياق، تمت إزالة الحواجز الخرسانية قرب ساحة الاعتصام ببغداد، في الوقت الذى قام فيه محتجون بقطع الطريق الدولي مجددا بمحافظة الديوانية.