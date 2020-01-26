شكرا لقرائتكم خبر عن مظاهرات العراق.. توافد المتظاهرين على ميدان التحرير فى بغداد..واشتباكات بالخلانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت قناة العربية فى خبر عاجل لها، بدء توافد المتظاهرين فى ميدان التحرير فى العاصمة العراقية بغداد، مع اندلاع اشتباكات فى منطقة الخلانى، وفيما أعلنت مفوضية حقوق الإنسان فى العراق، مقتل 12 متظاهرًا بالعاصمة بغداد ومحافظة ذي قار، وإصابة 230 آخرين من المتظاهرين والقوات الأمنية، واعتقال 89 متظاهرًا، وأوضحت المفوضية - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم الأحد، أنها مستمرة فى توثيق التظاهرات الواقعة في بغداد وعدد من المحافظات، معربة عن أسفها وقلقها البالغ للأحداث التى رافقتها وأدت إلى سقوط شهداء ومصابين من المتظاهرين والقوات الأمنية والذى يعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان.

ودعت جميع الأطراف إلى وقف أى شكل من أشكال العنف وضبط النفس والحفاظ على سلمية التظاهرات والابتعاد عن أى تصادم يؤدى إلى سقوط ضحايا؛ بهدف حماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، مشددة على إيقاف انتهاكات حقوق الإنسان والتى تؤدى إلى تقييد حرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمى. ويواصل المتظاهرون في بغداد ومحافظات وسط وجنوب العراق احتجاجاتهم للشهر الرابع على التوالى رغم استقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدى، مطالبين بحل البرلمان ومحاكمة المتورطين بقتل المتظاهرين وإجراء انتخابات مبكرة. ومنذ مطلع أكتوبر الماضى، يشهد العراق حركة احتجاجية تطالب بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد في أكبر موجة احتجاجات تشهدها البلاد. Advertisements

واشتبكت قوات الأمن العراقية مع مئات المحتجين بوسط بغداد اليوم الأحد، وأطلقت الغاز المسيل للدموع والأعيرة النارية، واندلعت مظاهرات حاشدة لطلاب البصرة بدولة العراق، تنديدا بفض قوات الأمن للاعتصام الرئيسى فى المدينة وإحراق خيام المحتجين.

وأفادت مصادر طبية عراقية سقوط 4 قتلى برصاص الأمن العراقى فى بغداد وجنوب البلاد على خلفية تصاعد الاحتجاجات التى يشهدها العراق ومحاولة الأمن العراقى فتح الطرق وإزالة الحواجز الخرسانية فى مناطق الاعتصامات.

كان زعيم التيار الصدرى فى العراق مقتدى الصدر دعا أنصاره لعدم المشاركة فى التظاهرات فى العراق لمدة ثلاثين يوما. وكان عدد المصابين بحالات اختناق بسبب الغاز المسيل للدموع ارتفع إلى 28 إصابة فى ساحة التحرير ببغداد، و كان التلفزيون العراقى أعلن أن هناك توجيهات لقوات الأمن العراقية بإعادة فتح الطرقات فى ساحة الاعتصام بالبصرة.