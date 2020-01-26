شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة العمانية تناقش استعدادات السلطنة لمواجهة فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناقشت وزارة الصحة العمانية استعدادات السلطنة لمواجهة فيروس كورونا، جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه الدكتور أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي وزير الصحة العمانى اليوم الأحد، اجتماعا لمناقشة استعدادات السلطنة لتفشي فيروس كورونا المستجد، وفقا لموقع الشبيبة الإلكترونى.

وتم خلال الاجتماع مناقشة خطة طوارئ الصحة العامة والتي من أهمها التجهيزات والإجراءات المتبعة لمعاينة القادمين من مناطق موبؤة بالمرض في مطارات وموانئ السلطنة ، وكذلك استعدادات المستشفيات والمؤسسات الصحية للتعامل مع أي حالات مشتبه بإصابتها بمرض فيروس كورونا المستجد ، وأيضا توفير المحاليل والكواشف المخبرية في المختبر المركزي للصحة العامة .

كما ناقش الاجتماع خطة التواصل المجتمعي عن طريق القنوات الرسمية ووسائل التواصل الإجتماعي، حضر الاجتماع الدكتور وكيل وزارة الصحة للشؤون الصحية وأعضاء اللجنة المركزية لطوارئ الصحة العامة .

هذا وتنوه الوزارة على جميع المواطنين العمانيين والمقيمين بضرورة اخذ المعلومات عن طريق البيانات الرسمية التي تصدرها الوزارة ، كما يمكنهم التواصل مع مركز الاتصال بوزارة الصحة العمانية على رقم الهاتف: (24441999).