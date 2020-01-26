شكرا لقرائتكم خبر عن مفوضية حقوق الإنسان بالعراق: مقتل 12 متظاهرا وإصابة 230 آخرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، مقتل 12 متظاهرًا بالعاصمة بغداد ومحافظة ذي قار، وإصابة 230 آخرين من المتظاهرين والقوات الأمنية، واعتقال 89 متظاهرًا، وأوضحت المفوضية - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم الأحد، أنها مستمرة في توثيق التظاهرات الواقعة في بغداد وعدد من المحافظات، معربة عن أسفها وقلقها البالغ للأحداث التي رافقتها والتي أدت إلى سقوط شهداء ومصابين من المتظاهرين والقوات الأمنية والذي يعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان.

ودعت جميع الأطراف إلى وقف أي شكل من أشكال العنف وضبط النفس والحفاظ على سلمية التظاهرات والابتعاد عن أي تصادم يؤدي إلى سقوط ضحايا؛ بهدف حماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، مشددة على إيقاف انتهاكات حقوق الإنسان والتي تؤدي إلى تقييد حرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي.

ويواصل المتظاهرون في بغداد ومحافظات وسط وجنوب العراق احتجاجاتهم للشهر الرابع على التوالي رغم استقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، مطالبين بحل البرلمان ومحاكمة المتورطين بقتل المتظاهرين وإجراء انتخابات مبكرة. ومنذ مطلع أكتوبر الماضى، يشهد العراق حركة احتجاجية تطالب بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد في أكبر موجة احتجاجات تشهدها البلاد. Advertisements

واشتبكت قوات الأمن العراقية مع مئات المحتجين بوسط بغداد اليوم الأحد، وأطلقت الغاز المسيل للدموع والأعيرة النارية، واندلعت مظاهرات حاشدة لطلاب البصرة بدولة العراق، تنديدا بفض قوات الأمن للاعتصام الرئيسى فى المدينة وإحراق خيام المحتجين.

وأفادت مصادر طبية عراقية سقوط 4 قتلى برصاص الأمن العراقى فى بغداد وجنوب البلاد على خلفية تصاعد الاحتجاجات التى يشهدها العراق ومحاولة الأمن العراقى فتح الطرق وإزالة الحواجز الخرسانية فى مناطق الاعتصامات.

كان زعيم التيار الصدرى فى العراق مقتدى الصدر دعا أنصاره لعدم المشاركة فى التظاهرات فى العراق لمدة ثلاثين يوما. وكان عدد المصابين بحالات اختناق بسبب الغاز المسيل للدموع ارتفع إلى 28 إصابة فى ساحة التحرير ببغداد، و كان التلفزيون العراقى أعلن أن هناك توجيهات لقوات الأمن العراقية بإعادة فتح الطرقات فى ساحة الاعتصام بالبصرة.