شكرا لقرائتكم خبر عن وزراء الدولة الجدد بالسودان يؤدون القسم أمام رئيس مجلس السيادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى وزراء الدولة الجدد بالسودان اليوم ، الأحد، القسم أمام رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان وبحضور رئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوك ورئيس القضاء نعمات عبدالله خير والأمين العام لمجلس السيادة اللواء الركن أسامة الصديق جاد الله.

والوزراء هم : عمر قمرالدين إسماعيل وزيرا للدولة بوزارة الخارجية، استيفن أمين أرنو وزيرا للدولة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية ، والمهندس هاشم محمد ابنعوف سليمان وزيرا للدولة بوزارة البنى التحتية والنقل.

Advertisements

وأقر وزير الدولة بوزارة العمل ، في تصريح صحفي عقب مراسم أداء القسم، بوجود تحديات كبيرة في مجال عمل الوزارة باعتبارها الجهة المعنية بمعاش الناس وتخفيف أعباء المعيشة عنهم..مؤكدا أنه سيبذل كل ما في وسعه حتى يكون سندا للحكومة بالتنسيق والتعاون مع نظرائه من الوزراء.

ومن جانبه..أعرب وزير الدولة للبنى التحتية عن شكره وتقديره على الثقة الكبيرة التي أولاها له رئيس مجلس السيادة ورئيس الوزراء لتولي هذا المنصب..مؤكدا أنه لن يألو جهدا في أن يكون أهلا لهذه الثقة.

وأكد أبنعوف أهمية التفكير والتنفيذ الجمعي لكل الخطط والبرامج بمشاركة كافة أبناء الشعب السوداني..لافتا إلى أهمية الشراكة الهندسية والمعرفية لإعداد الرؤى الاستراتيجية للوزارة.